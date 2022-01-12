В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Новый спортивный комплекс построят в Кунцеве

Пятиэтажный спортивный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров построят в районе Кунцево. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новый спортивный комплекс построят в Кунцеве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Москомархитектурыпортал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Москомархитектуры

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уточнил, что задние расположится по адресу Молодогвардейская улица, дома 63–65. В комплексе разместят два катка для хоккея и фигурного катания, залы для занятий танцами и боксом, фитнес-бар, административный блок и другие помещения. Кроме того, на втором этаже оборудуют балкон.

"Основным элементом декора фасадов станут ламели с отделкой под дерево. Они будут контрастировать с керамогранитом и сэндвич-панелями. Благодаря ярким, солнечным цветам – желтому, белому и светло-коричневому – создается приятный глазу образ в современном стиле", – сказал Кузнецов, отметив важность развития городской среды посредством дизайна.

Помимо этого, рядом с комплексом построят контрольно-пропускной пункт с магазином. Он будет выполнен в едином стиле. Также будет организована автомобильная парковка. Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство новых спортивных комплексов с катками в Москве. Градоначальник отметил, что сейчас в столице есть почти 1,4 тысячи дворовых и районных катков, а также современные ледовые арены.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители