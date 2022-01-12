Специалисты Мосприроды проведут «Утиную перепись» 16 января

«Считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Участие москвичей в зимних учетах - это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной московских природных парков, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой зимней природы», - добавили в пресс-службе.