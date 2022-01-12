В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Специалисты Мосприроды проведут «Утиную перепись» 16 января

Эксперты Мосприроды проведут зимний учет водоплавающих птиц в природных парках столицы в воскресенье, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты Мосприроды проведут «Утиную перепись» 16 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках всероссийской акции «Серая шейка - 2022» специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2022 году подсчитывать водоплавающих птиц будут 16 января», - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединиться к акции могут все желающие.

«Считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Участие москвичей в зимних учетах - это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной московских природных парков, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой зимней природы», - добавили в пресс-службе.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители