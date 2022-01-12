Специалисты Мосприроды проведут «Утиную перепись» 16 января

Эксперты Мосприроды проведут зимний учет водоплавающих птиц в природных парках столицы в воскресенье, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«В рамках всероссийской акции «Серая шейка - 2022» специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2022 году подсчитывать водоплавающих птиц будут 16 января», - говорится в сообщении.
Отмечается, что присоединиться к акции могут все желающие.
«Считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Участие москвичей в зимних учетах - это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной московских природных парков, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой зимней природы», - добавили в пресс-службе.