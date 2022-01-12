Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19

В столице продолжается бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции.

Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В городе зафиксировано 4008 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 777 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 500 пациентов. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом за последние сутки московские врачи вылечили еще 2826 пациентов. За все время пандемии выздоровели уже 1 896 693 человека. За сутки скончались 66 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.

В Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои документы», в 21 популярном общественном месте и торговом центре, на территории семи транспортно-пересадочных узлов, а также в вестибюлях пяти станций метро.