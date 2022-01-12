Россиян удивил «штурм» монумента на ВДНХ

«Очень трудно было забраться, только с разбега, и сразу же нужно было ногами в упор, к ребрам, враскорячку. Иной раз не с первого раза получалось. Потом на пятой точке вниз», «Спускаться, видя высоту, гораздо страшнее! Стоит только немного вообразить — кровь стынет!», «Зимой это было трудней, но прикольнее», — прокомментировали юзеры. Некоторые из них отметили, что рядом с монументом иногда проходил милиционер со свистком и разгонял катающихся.