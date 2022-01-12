Россиян удивил «штурм» монумента на ВДНХ

Архивное фото «штурма» монумента «Покорителям космоса» на ВДНХ в Москве удивило россиян. Снимок опубликовали в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».
На кадре изображены люди, выстроившиеся в очередь для того, чтобы попробовать добежать до вершины мемориала. Фотография напомнила пользователям сети о былых временах, когда многие москвичи пытались покорить эту вершину.
«Очень трудно было забраться, только с разбега, и сразу же нужно было ногами в упор, к ребрам, враскорячку. Иной раз не с первого раза получалось. Потом на пятой точке вниз», «Спускаться, видя высоту, гораздо страшнее! Стоит только немного вообразить — кровь стынет!», «Зимой это было трудней, но прикольнее», — прокомментировали юзеры. Некоторые из них отметили, что рядом с монументом иногда проходил милиционер со свистком и разгонял катающихся.
Ранее историк Владимир Рудаков поддержал решение властей установить в районе Сокол памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, но высказал опасения относительно реакции местных жителей.