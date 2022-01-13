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1 час назад

Названы московские районы с ультрадорогими квартирами

«Лента.ру», ссылаясь на материалы агентства Skolkovo Realty, назвала московские районы с ультрадорогими квартирами. Большинство из них расположены в центре города, цена каждой составляет более 100 миллионов рублей.

Названы районы с ультрадорогими квартирами
Фото:  Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На данный момент на рынке находятся около четырех тысяч подобных объектов недвижимости, что составляет 10,8 процента от общего числа предложений на вторичном рынке. Первое место занял Центральный округ, на который приходится 74,4 процента таких квартир. На втором месте в рейтинге расположился Западный округ.

На вторичном рынке недвижимости самой дорогой была названа квартира в Пресненском районе общей площадью 960 квадратных метров, ее стоимость — 2,67 миллиарда рублей. Самая дорогая «вторичка» по цене «квадрата» расположена в районе Хамовники — ее цена достигает 594,3 миллиона рублей.

Ранее собственники пятикомнатной квартиры в Москве незаконно переделали ее в шесть студий. Нестандартная перепланировка заинтересовала Мосжилинспекцию.

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