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2 часа назад

Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный". Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Завершено благоустройство территории возле Восточного вокзала
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту, - отметил Петр Бирюков. - В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу".

Во время благоустройства была построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта. Также убрали линии электроснабжения под землю, проложили систему ливневой канализации, отремонтировали дорогу и тротуары, обновили освещение. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением. Весной там поставят бокс для хранения велосипедов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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