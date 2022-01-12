Завершено благоустройство территории возле Восточного вокзала

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный". Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту, - отметил Петр Бирюков . - В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу".

Во время благоустройства была построена новая подъездная дорога протяженностью 700 метров от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта. Также убрали линии электроснабжения под землю, проложили систему ливневой канализации, отремонтировали дорогу и тротуары, обновили освещение. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением. Весной там поставят бокс для хранения велосипедов.