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46 минут назад

За велосипед: москвичи определились с транспортом для поездок по ВДНХ

Мнение жителей учтут при планировании работы пунктов проката.

За велосипед: москвичи определились с транспортом для поездок по ВДНХ
Фото: Mos.ruMos.ru

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование о работе пунктов проката на ВДНХ. Москвичей спрашивали, на чем они хотят кататься по территории парка: на самокатах, велосипедах или роликах.

Своим мнением поделились 211 502 человека. Большинство из них (37,11 процента) высказались за увеличение ассортимента велосипедов в пунктах проката. Еще 27,4 процента участников ответили, что хотели бы кататься на самокатах и электросамокатах, а роликовые коньки выбрали 8,82 процента «активных граждан».

Кроме того, 16,4 процента проголосовавших затруднились с выбором, а 10,27 процента посчитали, что принимать такое решение должны специалисты.

Результаты голосования учтут при подготовке к летнему сезону 2022 года на ВДНХ.

Пункты проката мобильного транспорта традиционно пользуются популярностью в теплое время года. Кроме перечисленных транспортных средств гости ВДНХ могут взять в аренду четырех- и двухместные веломобили и даже воспользоваться услугами экотакси. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, или оставить залог.

Мобильные средства передвижения позволят осмотреть больше уникальных объектов на территории ВДНХ. Количество новых культурных, образовательных и досуговых пространств постоянно растет. Например, в 2021 году для посетителей открыли центр «Союзмультпарк» с 18 мультимедийными аттракционами, новый центр обучения предпринимателей «Бизнес. Техноград», эколого-просветительский центр «Цветоводство» и филиал Музея транспорта Москвы.

Проект «Активный гражданин» существует в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились более пяти миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Москвичи уже приняли участие более чем в пяти тысячах голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе.

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