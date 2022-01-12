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54 минуты назад

«Паспорт негражданина» впервые выдали в Москве

Временное удостоверение личности получил Якубджан Хакимджанов, который провел в Центре временного содержания для иностранцев больше двух лет

«Паспорт негражданина» впервые выдали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве впервые человек без гражданства получил «паспорт негражданина». Об этом сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачёва. Она уточнила, что документ вручили Якубджану Хакимджанову, которому 53 года.

Мужчина провел в Центре временного содержания для иностранцев ГУ МВД России по Москве (Сахарово) больше двух лет. Из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать, рассказала Меркачёва.

По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», — привела правозащитница слова Хакимджанова.

Закон о временных удостоверениях личности в феврале 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ выдается на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений.

Новости Москвы,Владимир Путин,МВД,
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