«Паспорт негражданина» впервые выдали в Москве

Временное удостоверение личности получил Якубджан Хакимджанов, который провел в Центре временного содержания для иностранцев больше двух лет

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В Москве впервые человек без гражданства получил «паспорт негражданина». Об этом сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачёва. Она уточнила, что документ вручили Якубджану Хакимджанову, которому 53 года.

Мужчина провел в Центре временного содержания для иностранцев ГУ МВД России по Москве (Сахарово) больше двух лет. Из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать, рассказала Меркачёва.

По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», — привела правозащитница слова Хакимджанова.