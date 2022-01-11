Раскрыта причина роста числа заболевших коронавирусом в Москве

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что увеличение числа заболевших COVID-19 в Москве связана с завершением каникул, пишет РИА Новости.
Как пояснил Малышев, коронавирус – это респираторная инфекция.
«Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически», - сказал врач.
Он подчеркнул, что повышение заболеваемости после окончания каникул было ожидаемо. По мнению эксперта, рост в ближайшее время продолжится – обычно этот период длится до конца января. Затем, как правило, начинается снижение.
«Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций», - добавил Малышев.
Во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявлено 4 635 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости COVID-19, пишет РИА Новости.