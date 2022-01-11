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54 минуты назад

Раскрыта причина роста числа заболевших коронавирусом в Москве

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что увеличение числа заболевших COVID-19 в Москве связана с завершением каникул, пишет РИА Новости.

Раскрыта причина роста числа заболевших коронавирусом в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пояснил Малышев, коронавирус – это респираторная инфекция.

«Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически», - сказал врач.

Он подчеркнул, что повышение заболеваемости после окончания каникул было ожидаемо. По мнению эксперта, рост в ближайшее время продолжится – обычно этот период длится до конца января. Затем, как правило, начинается снижение.

«Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций», - добавил Малышев.

Во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявлено 4 635 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости COVID-19, пишет РИА Новости.

Новости Москвы,Николай Малышев,Сергей Собянин,РИА Новости,
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