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37 минут назад

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве в праздничные дни

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве в праздничные дни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Москве за новогодние праздники не зафиксировали критического роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

«Праздничные дни в Москве прошли более-менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы», — рассказал градоначальник.

За минувшие сутки в Москве впервые с середины ноября 2021 года выявили более 4500 новых случаев коронавируса. Так, в столице 11 января зарегистрировали 4 635 случаев COVID-19, а 13 ноября — 4185 случаев.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство РФ,
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