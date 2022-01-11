Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве в праздничные дни

В Москве за новогодние праздники не зафиксировали критического роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

«Праздничные дни в Москве прошли более-менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы», — рассказал градоначальник.