Новую пассажирскую платформу и вестибюль построят на Каланчевской

В рамках реконструкции станции Каланчевская возведут новую пассажирскую платформу и вестибюль. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До этого сообщалось, что за прошедший 2021 год поезда Московской железной дороги (МЖД) перевезли 685,1 миллиона пассажиров — это на 21,7 процента больше в сравнении с 2020 годом Из общего числа пассажиров за 2021 год в пригородном сообщении поезда МЖД перевезли 664,3 миллиона человек, а в дальнем следовании — почти 21 миллион пассажиров.