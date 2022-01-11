В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
1 час назад

Станцию БКЛ метро «Аминьевская» связали переходом с платформой МЦД-4

Станцию БКЛ метро «Аминьевская» связали переходом с платформой МЦД-4 Станция «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро связана переходом с будущей платформой четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Станцию БКЛ «Аминьевская» связали переходом с платформой МЦД-4
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В составе новой станции БКЛ метро «Аминьевская» введен подземный переход к строящемуся остановочному пункту Аминьевское Киевского направления железной дороги, который обеспечит пересадку для пассажиров по принципу «сухие ноги», – сказал Андрей Бочкарёв.

Видео дня

По словам главы Стройкомплекса, теперь жители Новой Москвы и Московской области могут сразу, не доезжая до центра, пересесть с электрички на метро, а в дальнейшем платформа будет использоваться для движения поездов по маршруту МЦД-4.

«Также в составе формируемого транспортно-пересадочного узла появятся подземная парковка и остановки наземного общественного транспорта, где можно будет, например, осуществлять подзарядку электробусов», – добавил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что территорию вокруг станции благоустраивают, чтобы пассажиры могли не только быстро, но и комфортно пересесть с одного вида транспорта на другой.

«Работы ведутся на 40 тысячах квадратных метров территории – здесь высаживают 330 деревьев и почти 5 тысяч кустарников, а также укладывают порядка 14 тысяч «квадратов» газонов», – пояснил Юрий Кравцов.

Напомним, станция «Аминьевская» разместилась вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением железной дороги в районе Очаково-Матвеевское с выходами к жилым домам на ул. Большая Очаковская и Очаковском шоссе, а также к новой платформе Киевского направления МЖД. На базе станции будет создан ТПУ.

Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Длина БКЛ составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор программы развития Московского метрополитена.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители