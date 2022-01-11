Станцию БКЛ «Аминьевская» связали переходом с платформой МЦД-4

Станцию БКЛ метро «Аминьевская» связали переходом с платформой МЦД-4 Станция «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро связана переходом с будущей платформой четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«В составе новой станции БКЛ метро «Аминьевская» введен подземный переход к строящемуся остановочному пункту Аминьевское Киевского направления железной дороги, который обеспечит пересадку для пассажиров по принципу «сухие ноги», – сказал Андрей Бочкарёв.

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По словам главы Стройкомплекса, теперь жители Новой Москвы и Московской области могут сразу, не доезжая до центра, пересесть с электрички на метро, а в дальнейшем платформа будет использоваться для движения поездов по маршруту МЦД-4.

«Также в составе формируемого транспортно-пересадочного узла появятся подземная парковка и остановки наземного общественного транспорта, где можно будет, например, осуществлять подзарядку электробусов», – добавил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что территорию вокруг станции благоустраивают, чтобы пассажиры могли не только быстро, но и комфортно пересесть с одного вида транспорта на другой.

«Работы ведутся на 40 тысячах квадратных метров территории – здесь высаживают 330 деревьев и почти 5 тысяч кустарников, а также укладывают порядка 14 тысяч «квадратов» газонов», – пояснил Юрий Кравцов.

Напомним, станция «Аминьевская» разместилась вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением железной дороги в районе Очаково-Матвеевское с выходами к жилым домам на ул. Большая Очаковская и Очаковском шоссе, а также к новой платформе Киевского направления МЖД. На базе станции будет создан ТПУ.