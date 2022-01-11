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1 час назад

Москвичи проголосуют за лучшие катки в парках

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучший каток с искусственным льдом в парке. Они открылись с наступлением зимы, многие поклонники зимнего спорта уже успели посетить их, а теперь могут принять участие в составлении рейтинга любимых мест для катания на коньках.

Москвичи проголосуют за лучшие катки в парках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего представлено 16 парков, в которых работают 20 катков. Среди них как большие ледовые пространства в центре города, так и локальные площадки. Например, каток в Парке Горького, который в этом году отмечает 90-летие, каток «PROЛед» в саду «Эрмитаж», где для отдыхающих играет джаз, а также «City-каток» в парке «Красная Пресня», привлекающий гостей неоновой подсветкой.

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Кроме того, отдать свой голос можно за один из самых крупных катков с искусственным покрытием «Сияние льда», который находится в Таганском парке, каток «Полярный» в парке «Фили», где устраивают трансляции аудиосказок, или за ледовую площадку в парке 50-летия Октября, где проходит программа, посвященная дружбе и семье.

Попасть в рейтинг лучших может каток в Перовском парке, где посетителей ждет знакомство с творчеством известных художников, каток «Серебряный лед» в Измайловском парке, на котором играет атмосферная музыка, и большая площадка в ландшафтном парке «Митино», занимающая площадь четыре тысячи квадратных метров.

Также принимаются голоса за ледовые площадки «Метелица» в Бабушкинском парке, «Кинокаток» в парке «Ангарские пруды», «Live! Каток» в Воронцовском парке, катки в парке «Дубки», в Гончаровском парке, в парке «Ходынское поле» и в саду имени Баумана.

Кроме того, участники голосования могут предложить свой любимый каток, если он не попал в предлагаемый список. Для этого нужно выбрать вариант «Моего парка нет в списке» и вписать название.

После того как москвичи определятся с любимым катком, им предстоит ответить еще на ряд вопросов, посвященных той площадке, которую они выбрали. Так, нужно оценить по 10-балльной шкале состояние льда, работу пунктов проката, гардеробных и раздевалок, а также светомузыкальное сопровождение. Кроме того, «активных граждан» попросят поставить оценку от одного до 10 катку в целом.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За время работы к нему присоединились более пяти миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуются в городе. С конца 2020 года у участников проекта также есть возможность направлять накопленные баллы на благотворительность.

Новости Москвы,Эрмитаж,
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