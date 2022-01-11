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2 часа назад

Собянин рассказал о перспективах расширения метро и МЦД

В ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро, рассказал Сергей Собянин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Собянин рассказал о перспективах расширения метро и МЦД
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"В программе на ближайшее десятилетие – 50–60 новых станций метро. Активно строим Троицкую линию. Надеюсь, в 2024 году она придет в Коммунарку, а еще через три года – в Троицк. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена", – заявил мэр Москвы.

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Собянин отметил, что в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии. По словам мэра, каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), уточнил Собянин.

"Основная задача – замкнуть Большое кольцо, открыть еще девять станций. Вроде бы по нынешним временам – не так много, но это самые сложные, глубокие станции, строительство которых – искусство и подвиг одновременно", – сказал мэр.

Также, по словам мэра, в высокой степени готовности находятся участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково и три станции Люблинско-Дмитровской линии. Собянин добавил, что в 2023–2024 годах также планируется завершить развитие Московских центральных диаметров (МЦД), запустив третий и четвертый маршруты.

"Каждый диаметр (составляет. – Прим. ред.) в среднем по 80 километров, 30–40 станций. Огромный объем работ по реконструкции, прокладке новых путей, строительству станций. Во многих городах мира и один-то диаметр не могут построить десятилетиями", – отметил Собянин.

По мнению мэра, МЦД неверно считать транспортом для дачников, поскольку данный транспорт является полноценным наземным метрополитеном для жителей ТиНАО и Московской области.

"Чем дальше, тем больше поездок совершается внутри МКАД – тысячи москвичей начали пользоваться электричками как обычным городским транспортом, который работает в связке с подземным метро, автобусами и трамваями", – заключил мэр столицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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