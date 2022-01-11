Беспилотные такси появятся в столице в феврале

Беспилотные такси выйдут на дороги столицы в следующем месяце, принять документ об установлении правового режима для работы таких авто планируют в конце января, сообщает газета «Ведомости».

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При этом проект постановления, который регламентирует их запуск, уже согласован в правительстве.

В салоне беспилотного такси установлен планшет, на котором отражается информация о текущей поездке. Также для пассажиров показывается информация о тех процессах, которые выполняет искусственный интеллект авто.

Ранее московские власти сообщали, что внедрение беспилотных такси в городе будет проходить постепенно для безопасности других участников дорожного движения.