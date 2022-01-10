Синоптики предупредили о скорой оттепели в Москве

В Москву 14 и 15 января придет оттепель, но до этого ожидается похолодание. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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По его словам, с 11 по 13 января температура воздуха в Москве опуститься до минус 12 днем и до минус 21 градуса ночью. Самая холодная ночь ожидается со среды на четверг. При этом в пятницу и субботу в столицу придет оттепель, отметил Цыганков.

«Будет проходить теплый фронт, и в пятницу, 14 января, ожидается от нуля до минус пяти градусов днем. Суббота станет самым теплым днем: от минус четырех до плюс одного градуса. В воскресенье же снова немного похолодает. Днем ожидается до минус шести, ночью – до минус восьми градусов», — добавил Цыганков.