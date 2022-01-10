В Москве планируют возвести 7 пешеходных мостов

Проект направлен на благоустройство общественных пространств, а также создание беспрепятственного движения между набережными и прилегающими районами. Об этом на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы рассказала директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова.

Всего запланировано строительство 7 мостов. Два из них предполагается построить в Мнёвниковской пойме, тем самым соединив районы Крылатское, Хорошёво-Мнёвники, Филёвский Парк. Еще один – между районом Дорогомилово и Пресненской набережной – может появиться недалеко от делового центра «Москва-Сити». Также планируется размещение моста на острове Балчуг, что позволит продлить пешеходный маршрут от Болотной набережной до Якиманской. Ещё две переправы планируют возвести в затонах Новинки и Нагатинском. Согласно градостроительной документации, намечено возведение еще девяти мостов: семь автомобильно-пешеходных и два железнодорожных.