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1 час назад

600 зарядок для электрокаров установят в Москве к 2023 году

В Москве в 2023 году установят 600 новых зарядных станций для электромобилей с разъемами европейского и американского типа. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

600 зарядок для электрокаров установят в Москве к 2023 году
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Мы продолжаем реализовывать проект „Энергия Москвы“ и устанавливаем новые виды зарядных станций по всему городу. Благодаря поддержке Мэра города в столице работает уже 59 новых зарядных станций для электромобилей, ещё несколько десятков уже установлены и в данный момент подключаются. В планах у нас — установка 600 новых зарядок к 2023 году», — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

Для удобства водителей электрокар можно оставить на медленной зарядке или для оперативной подзарядки на быстрой.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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