600 зарядок для электрокаров установят в Москве к 2023 году

«Мы продолжаем реализовывать проект „Энергия Москвы“ и устанавливаем новые виды зарядных станций по всему городу. Благодаря поддержке Мэра города в столице работает уже 59 новых зарядных станций для электромобилей, ещё несколько десятков уже установлены и в данный момент подключаются. В планах у нас — установка 600 новых зарядок к 2023 году», — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов.