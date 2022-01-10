В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
31 минуту назад

Более 685 миллионов пассажиров перевезено на МЖД в 2021 году

За прошедший 2021 год поезда Московской железной дороги (МЖД) перевезли 685,1 миллиона пассажиров, это на 21,7 процента больше в сравнении с 2020 годом. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

Более 685 миллионов пассажиров перевезено на МЖД в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из общего числа пассажиров за 2021 год в пригородном сообщении поезда МЖД перевезли 664,3 миллиона человек, а в дальнем следовании — почти 21 миллион пассажиров.

Кроме того, за декабрь 2021 года на поездах МЖД совершили поездки более 61 миллиона пассажиров. Это на 18,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них, уточнили в пресс-службе, в пригородном сообщении отправлено 59,4 миллиона человек, в дальнем следовании — 1,7 миллиона человек.

— Пассажирооборот на МЖД в 2021 году вырос на 24,9 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 27,3 миллиарда пассажиро-километра, в том числе в пригородном сообщении — почти 17 миллиардов пассажиро-километров (+17,5 процента), в дальнем следовании — 10,3 миллиарда пассажиро-километра (+39,3 процента), — говорится в сообщении.

10 января в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД) рассказали, что расписание движения электричек Курского и Савеловского направлений изменится в январе. Новый график связан с проведением работ по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров — Каналстрой и Красный Строитель — Щербинка.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители