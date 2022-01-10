Более 685 миллионов пассажиров перевезено на МЖД в 2021 году

За прошедший 2021 год поезда Московской железной дороги (МЖД) перевезли 685,1 миллиона пассажиров, это на 21,7 процента больше в сравнении с 2020 годом. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из общего числа пассажиров за 2021 год в пригородном сообщении поезда МЖД перевезли 664,3 миллиона человек, а в дальнем следовании — почти 21 миллион пассажиров.

Кроме того, за декабрь 2021 года на поездах МЖД совершили поездки более 61 миллиона пассажиров. Это на 18,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них, уточнили в пресс-службе, в пригородном сообщении отправлено 59,4 миллиона человек, в дальнем следовании — 1,7 миллиона человек.

— Пассажирооборот на МЖД в 2021 году вырос на 24,9 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 27,3 миллиарда пассажиро-километра, в том числе в пригородном сообщении — почти 17 миллиардов пассажиро-километров (+17,5 процента), в дальнем следовании — 10,3 миллиарда пассажиро-километра (+39,3 процента), — говорится в сообщении.