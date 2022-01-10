В Москве за год сократилось число преступлений

Количество преступлений в Москве в 2021 году сократилось более чем на 2%. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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"Всего в 2021 году в Москве совершено более 143 тыс. преступлений, что на 2,1% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Больше всего преступлений зафиксировано в Центральном (свыше 20 тыс.), Восточном (более 17 тыс.) и Юго-Восточном (свыше 15 тыс.) административных округах. Рост преступности отмечен в Юго-Восточном (на 5,8%), Северном (на 6,5%), Северо-Западном (на 7,1%) округах и Новой Москве (на 2,6%).

В прокуратуре уточнили, что в общественных местах совершено свыше 50 тыс. преступлений, более 29,5 тыс. из них - на улицах. По сравнению с 2020 годом уличная преступность сократилась почти на 4%.