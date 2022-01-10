Собянин анонсировал открытие нового корпуса больницы в Коммунарке

Новый амбулаторно-поликлинический корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы №40 в Коммунарке, должен заработать в полном объеме уже в I квартале 2022 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра нового здания больницы.

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«Здесь в Коммунарке сегодня открываем новый амбулаторный корпус. Коммунарская больница, или медицинский центр - самый современный в России, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. В следующем году будет построено два корпуса: перинатальный и детская больница. И останется на 2023 год вновь спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии. <…> Поздравляю с вводом этого замечательного корпуса, который, я надеюсь, уже в I квартале в полном объеме заработает», - сказал Собянин, обращаясь к коллективу врачей.

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Мэр напомнил, что из-за пандемии коронавируса больница в Коммунарке была перепрофилирована под лечение больных COVID-19, теперь она является одним из главных центров борьбы с инфекцией не только в Москве, но и во всей стране.

«Всего пролечено около 70 тыс. больных. Спасены тысячи и тысячи жизней людей. Надеюсь, что этот период закончится, и эта уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, обслуживая и «новую» Москву, и прилегающие районы. И будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны», - подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что помощь в новом корпусе больницы будет оказываться в плановом порядке, потоки пациентов будут разделены.

Главный врач клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал, по каким медицинским направлениям будут работать в новом амбулаторно-поликлиническом корпусе. «Мы сейчас находимся с вами в дневном стационаре для лечения онкологических больных с использованием химиотерапевтических препаратов. В этом же корпусе есть возможность проведения гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью. Высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по направлениям: хирургия, травматология, нейрохирургия», - пояснил Проценко.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, мощность нового корпуса составит 500 посещений в смену. Работать здесь будут 558 человек, в том числе 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 сотрудников прочего персонала.

Для оснащения амбулаторно-поликлинического корпуса была закуплена новейшая медицинская техника, в том числе два гастроскопа, два видеогастроскопа, два двухканальных тромбоэластографа, два ректоскопа, девять электрокардиографов. В здании установлены компьютеры, подключенные к единой цифровой платформе здравоохранения (ЕМИАС), системы вызова персонала, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, противопожарная сигнализация.