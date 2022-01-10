В метро Петербурга завершили соединение первых станций на Красносельско-Калининской ветке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Сбойка тоннелей между станциями метро "Казаковская" и "Путиловская" завершена в Петербурге, они станут первыми на Красносельско-Калининской ветке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы".

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"Метрострой Северной столицы" завершил проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская". Щит диаметром 5,6 м стартовал из монтажно-щитовой камеры у станции "Юго-Западная" в марте 2021 года. Сейчас механизированный проходческий комплекс вошел в демонтажную камеру и завершил соединение двух первых станций новой Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки. Перегонный тоннель по второму пути также пройден", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также добавили, что запуск станций "Юго-Западная" и "Путиловская" запланирован на 2024 год. Кроме того, в 2022 году приступят к проходке трех участков тупиковых тоннелей станции "Юго-Западная", также начнется механизированная проходка перегонного тоннеля в сторону будущей станции "Брестская".

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и ряд ее дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", были признаны банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.