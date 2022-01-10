Высота сугробов в Москве достигла 32 сантиметров

Она превысила норму на семь сантиметров.
Об этом в своём Instagram написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На базовой метеостанции ВДНХ в Москве к 9 утра снегомерная линейка утонула на глубине 32 сантиметров при норме 25. На соседних станциях в Балчуге и Тушине сугробы выросли до 33 и 34 сантиметра соответственно», — говорится в посте синоптика.
По данным Тишковца, самые большие сугробы в Московской области зафиксированы в Коломне — 44 сантиметра, Черустях — 38 сантиметров, а также в Серпухове и Павловском Посаде, где высота снежного покрова составила 37 сантиметров.