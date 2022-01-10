Высота сугробов в Москве достигла 32 сантиметров

«На базовой метеостанции ВДНХ в Москве к 9 утра снегомерная линейка утонула на глубине 32 сантиметров при норме 25. На соседних станциях в Балчуге и Тушине сугробы выросли до 33 и 34 сантиметра соответственно», — говорится в посте синоптика.