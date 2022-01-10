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1 час назад

Движение на МЖД изменят из-за ремонта

В январе изменится расписание пригородных поездов Курского и Савеловского направлений МЖД. Изменения связаны с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров - Каналстрой и Красный Строитель - Щербинка. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение на МЖД изменят из-за ремонта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения на Савеловском направлении начнутся уже 11 января. В будние дни по 31 января электропоезда №6346 Москва - Савелово (в 08:56), №6351 Савелово - Москва (в 11:38), №6906 Москва - Дубна (в 07:26) и №6909 Дубна - Москва проследуют укороченным маршрутом от/до станции Вербилки. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На Курском направлении в ночные часы с 12 по 31 января ряд поездов, в том числе МЦД-2, выведены из расписания на участках Москва - Подольск, Москва - Львовская и Нахабино - Подольск.

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