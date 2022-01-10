Движение на МЖД изменят из-за ремонта

В январе изменится расписание пригородных поездов Курского и Савеловского направлений МЖД. Изменения связаны с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров - Каналстрой и Красный Строитель - Щербинка. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Изменения на Савеловском направлении начнутся уже 11 января. В будние дни по 31 января электропоезда №6346 Москва - Савелово (в 08:56), №6351 Савелово - Москва (в 11:38), №6906 Москва - Дубна (в 07:26) и №6909 Дубна - Москва проследуют укороченным маршрутом от/до станции Вербилки. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.