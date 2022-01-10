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1 час назад

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до вечера понедельника

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице до 19:00 понедельника. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве
Фото:  Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики отметили, что предупреждение будет действовать в городе из-за мощных осадков в виде снега.

В Московской области «желтый» уровень опасности продлили до 18:00 10 января. Жителей региона также предупредили о сильном снегопаде, говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.

Утром 10 января московские коммунальные службы начали убирать город от снега. Сейчас коммунальщики непрерывно контролируют состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы. Под особый контроль взяты подходы к объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

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