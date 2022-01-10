Десятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве

«За прошедшую ночь на ВДНХ выпало 4 мм осадков, в Тушине – 3 мм, на Балчуге – 4 мм. Что касается высоты снежного покрова, то она увеличилась на 3-4 см. На это утро высота сугробов на ВДНХ составила 32 см, на Балчуге — 33 см. Наибольшая высота в Измайлове — 42 см», — сказала Позднякова.