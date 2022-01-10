В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Десятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

За минувшую ночь в Москве выпало около 9,5% от месячной нормы осадков, а максимальная высота сугробов в городе составила 42 см, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Десятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве
Фото: РИАМО, Герман ИвановРИАМО, Герман Иванов

«За прошедшую ночь на ВДНХ выпало 4 мм осадков, в Тушине – 3 мм, на Балчуге – 4 мм. Что касается высоты снежного покрова, то она увеличилась на 3-4 см. На это утро высота сугробов на ВДНХ составила 32 см, на Балчуге — 33 см. Наибольшая высота в Измайлове — 42 см», — сказала Позднякова.

Она отметила, что месячная норма осадков в январе составляет 42 мм. Также в течение понедельника ожидается снегопад, при этом может выпасть еще от 2 до 4 мм осадков.

Синоптик добавила, что больше всего осадков придется на юг и юго-восток Московского региона.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,РИАМО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители