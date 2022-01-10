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2 часа назад

В Москве начался «снегопад века»

В Москве в ночь на понедельник, 10 января, начался «снегопад века». По словам синоптиков, метель в столице может продлиться всю предстоящую неделю.

В Москве начался «снегопад века»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В ближайшие дни, по прогнозу, в Москве ожидается столько снега, сколько обычно бывает за весь январь. При этом температура воздуха будет резко меняться на протяжении всей недели от минус 21 до плюсовых значений.

За несколько часов прирост снежного покрова в нескольких районах города составил до двух сантиметров, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Власти столицы распорядились привести в готовность все городские службы.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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