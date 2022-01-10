В Москве начался «снегопад века»

В Москве в ночь на понедельник, 10 января, начался «снегопад века». По словам синоптиков, метель в столице может продлиться всю предстоящую неделю.

В ближайшие дни, по прогнозу, в Москве ожидается столько снега, сколько обычно бывает за весь январь. При этом температура воздуха будет резко меняться на протяжении всей недели от минус 21 до плюсовых значений.