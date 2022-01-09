В Москву придут аномальные холода

С начала следующей недели в Москве начнется похолодание, температура упадет до аномально низких значений. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам метеоролога, во вторник 11 января в столицу придет холодный циклон: столбик термометра опустится до минус 6 - минус 9 градусов. В ночь на среду 12 января температура упадет до минус 15 градусов.

«А в ночь на 13 января температура воздуха окажется очень низкой, ниже нормы на 5-7 градусов. Столбики термометров покажут -18.. -20. К концу дня температура повысится до -4.. -6 градусов, а 14 января нас ждет и слабая оттепель с температурой около ноля, небольшим снегом», — рассказал Леус.

К выходным морозы вновь усилятся. В субботу днем ожидается около 5 градусов ниже нуля, в воскресенье днем — до 10 градусов мороза.