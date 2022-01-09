Российский музыкант предложил изменить гимн Москвы

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Кутиков считает, что нынешний гимн «Дорогая моя столица» не подходит Москве. По его мнению, с городом всегда ассоциировалась другая песня - «Широка страна моя родная».

«С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно», - сказал Крутиков.

Он отметил, что, «к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты».

Официальным гимном Москвы является песня «Дорогая моя столица». Стихи написали Марк Лисянский и Сергей Агранян, композитор - Исаак Дунаевский.

Песня была написана во время битвы под Москвой 1941 года. В 1995 году ее утвердили городским гимном.