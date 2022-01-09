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28 минут назад

Российский музыкант предложил изменить гимн Москвы

Изменить гимн Москвы предложил российский музыкант, участник группы «Машина времени» Александр Кутиков. Об этом сообщает «Мослента».

Российский музыкант предложил изменить гимн Москвы
Фото: ТАССТАСС

Кутиков считает, что нынешний гимн «Дорогая моя столица» не подходит Москве. По его мнению, с городом всегда ассоциировалась другая песня - «Широка страна моя родная».

«С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно», - сказал Крутиков.

Он отметил, что, «к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты».

Официальным гимном Москвы является песня «Дорогая моя столица». Стихи написали Марк Лисянский и Сергей Агранян, композитор - Исаак Дунаевский.

Песня была написана во время битвы под Москвой 1941 года. В 1995 году ее утвердили городским гимном.

Стихотворение Лисянского впервые опубликовали в журнале «Новый мир», где его увидел композитор Исаак Дунаевский. Он написал на слова музыку. Однако строф было недостаточно для песни, а фронтовой адрес поэта Лисянского найти не удалось. Тогда Дунаевский попросил режиссёра своего ансамбля Сергея Аграняна дописать текст. В итоге к стихам Лисянского были добавлены слова о 28 панфиловцах и обороне столицы.

Новости Москвы,Александр Кутиков,Исаак Дунаевский,
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