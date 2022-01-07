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18 минут назад

Длинная очередь в Храм Христа Спасителя возмутила россиян

Длинная очередь в Храм Христа Спасителя попала на видео и возмутила россиян. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Многие юзеры отметили, что между людьми совершенно отсутствует социальная дистанция.

«А потом они же будут рассказывать о том, как ковида боятся», — отметил один из них.

Несколько человек иронично отметили, что год только начался, а люди уже насовершали так много грехов.

«О нет! Только не в такой мороз», — с ужасом отметила россиянка.

Ранее в Москве выстроилась очередь на встречу с актером из «Гарри Поттера».

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