Длинная очередь в Храм Христа Спасителя попала на видео и возмутила россиян. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
Многие юзеры отметили, что между людьми совершенно отсутствует социальная дистанция.
«А потом они же будут рассказывать о том, как ковида боятся», — отметил один из них.
Несколько человек иронично отметили, что год только начался, а люди уже насовершали так много грехов.
«О нет! Только не в такой мороз», — с ужасом отметила россиянка.
Ранее в Москве выстроилась очередь на встречу с актером из «Гарри Поттера».