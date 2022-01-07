Люди поделились пожеланиями в ночь на Рождество. Видео

Жители и гости Москвы в четверг поделились с Ruptly праздничными пожеланиями и мыслями о значении для них Рождества Христова.
"Это святой праздник. Самое главное в Рождество, я считаю, все должны загадывать святые пожелания, чтобы все родные, близкие были здоровы, чтобы все были счастливы", - сказал мужчина, гуляя по новогодней столице вместе с дочерью.
Некоторые респонденты высказали надежду о спаде пандемии коронавируса в наступившем году .
"[От 2022 года жду] каких-нибудь перемен в лучшую сторону. Надеюсь, все болезни отступят и как всегда будет в стране мир, спокойствие, не только в нашей стране, но и вокруг", - поделилась другая горожанка.