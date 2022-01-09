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23 минуты назад

Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах с вечера 9 января

Метель, гололедица и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве с вечера воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Москвичей предупредили о метели и снежных заносах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 19:00 9 января до 12:00 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 7-12 м/с", - сообщает департамент.

Во время непогоды рекомендуют не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций и выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, так как во время метели повышается шанс образования пробок и аварий.

"Понадобится помощь экстренных служб вам или другим людям - звоните по телефону 101 или 112", - добавили в департаменте.

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