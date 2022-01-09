Москвичей предупредили о метели и снежных заносах

Метель, гололедица и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве с вечера воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале .

"С 19:00 9 января до 12:00 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 7-12 м/с", - сообщает департамент.

Во время непогоды рекомендуют не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций и выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, так как во время метели повышается шанс образования пробок и аварий.