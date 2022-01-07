Сергей Собянин рассказал, что ждет москвичей на 27 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Посетители смогут попробовать национальные блюда, приобрести подарки, покататься на карусели или катке.
Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым в своем блоге. Он пригласил жителей отметить праздник на фестивальных площадках, которые будут работать до 9 января.
«На 27 площадках в центре и жилых районах вновь царит настроение большого и яркого праздника. В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения», — отметил он.
В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» посвящен новогодним и рождественским обычаям разных стран, поэтому кулинарная программа удивит гостей разнообразием блюд по традиционным и оригинальным рецептам. Например, праздничное меню включает венгерский гуляш и индийский плов, тюрингские колбаски и французские профитроли, немецкий штоллен и африканский суп, а также русские блины со сладкими и сытными начинками, пышные пироги, кулебяки и ватрушки.
Гости фестиваля смогут посмотреть на игру хоккеистов, посетить галерею дизайнерских елок или покататься на карусели. Для посетителей также работают 18 бесплатных катков и одна площадка для керлинга.
Все мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Гостям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.
«На всякий случай в этом году мы воздержались от организации театрализованных представлений. Но я надеюсь, что это не испортило отдых миллионам москвичей и гостей нашего города», — добавил Сергей Собянин.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 2013 года. Гости могут познакомиться с российскими и европейскими традициями зимних праздников, попробовать угощения и выбрать сувениры. Зимой 2019/2020 года фестиваль стал рекордным по продолжительности — он длился 50 дней. Его посетили более 26 миллионов человек.