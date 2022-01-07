Сергей Собянин рассказал, что ждет москвичей на 27 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Посетители смогут попробовать национальные блюда, приобрести подарки, покататься на карусели или катке.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым в своем блоге. Он пригласил жителей отметить праздник на фестивальных площадках, которые будут работать до 9 января.

«На 27 площадках в центре и жилых районах вновь царит настроение большого и яркого праздника. В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения», — отметил он.

В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» посвящен новогодним и рождественским обычаям разных стран, поэтому кулинарная программа удивит гостей разнообразием блюд по традиционным и оригинальным рецептам. Например, праздничное меню включает венгерский гуляш и индийский плов, тюрингские колбаски и французские профитроли, немецкий штоллен и африканский суп, а также русские блины со сладкими и сытными начинками, пышные пироги, кулебяки и ватрушки.

Гости фестиваля смогут посмотреть на игру хоккеистов, посетить галерею дизайнерских елок или покататься на карусели. Для посетителей также работают 18 бесплатных катков и одна площадка для керлинга.

Все мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Гостям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

«На всякий случай в этом году мы воздержались от организации театрализованных представ­лений. Но я надеюсь, что это не испортило отдых миллионам москвичей и гостей нашего города», — добавил Сергей Собянин.