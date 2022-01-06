Коммунальщики провалили третью попытку заливки катка в Москве

Коммунальщики провалили уже третью по счету попытку заливки катка в Москве. На неровный лед с буграми пожаловались жители района Вешняки в Telegram-канале «Реальная жизнь ВАО (Москва)».

Фото: moslenta.ru moslenta.ru

По данным источника, речь идет о хоккейной коробке на Кетчерской улице. Сотрудники «Жилищника» объясняют неполадки в работе тем, что дети выходят на незастывшее ледовое покрытие и тем самым портят его.

Однако жители указали, что борта площадки не гидроизолированы и вода оттуда просто вытекает, образуя большую по площади наледь рядом. Соседи также добавили, что сотрудники управляющей компании не перекрывают территорию на время заливки катка и не ставят предупреждающих табличек.

Пользователи в комментариях согласились с версией, объясняющей неровное ледяное покрытие тем, что вода с площадки вытекает наружу. При этом добавили, что объявление с просьбой не выходить на лед нужно поставить в любом случае.

Ранее москвичи установили памятную табличку на месте бывшего катка.