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1 час назад

В Москве ограничат транспортное движение перед Рождеством

Столичная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ограничении в транспортном движении на некоторых улицах в центре Москвы из-за рождественских мероприятий, пишет «Интерфакс».

В Москве ограничат движение перед Рождеством
Фото: PixabayPixabay

Ограничения вводятся с 18:00 6 января до 03:00 7 января по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной.

Кроме того, с 20:00 6 января до 03:00 7 января будет ограничено движение по улице Волхонка от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивка.

В Госавтоинспекции Москвы посоветовали водителям проявлять внимательность, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее мэр Москвы Ранее Собянин анонсировал возвращение «Путешествия в Рождество» на улицы столицы. На всех площадках будут соблюдаться антиковидные меры.

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