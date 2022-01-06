Жители Подмосковья сообщили о нашествии кабанов

Кабаны, появившиеся на улицах подмосковных Мытищ, заинтересовали местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком» Telegram-канал «Москва с огоньком»

Горожане подтвердили факт нашествия диких свиней. Одного из кабанов сфотографировали гуляющим по дороге вдоль жилых домов.

Информация об этом развеселила комментаторов.

«Московия возвращается к своим истокам, на болота», «Лоси в Балашихе, лиса в Котельниках, кабан в Мытищах», — посмеялись пользователи сети.

Кто-то отметил, что предоставленные снимки больше похожи на поселок Дружба, который расположен в другом направлении.

Один из пользователей счел зловещим появление диких животных в городе.

«Дык. Земля Матушка злится...» — заявил комментатор.

Другой юзер добавил, что кабаны могут быть агрессивными, и их прогулки по улицам опасны для горожан.

Ранее россиян обеспокоил ролик с кабаном на льду в парке Лосиный остров. Некоторые осудили автора видео за то, что тот не помог попавшему в беду животному.