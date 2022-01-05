В Москву пришел циклон «Аннет»

«Показания барометров рухнут к 18 часам до 728 миллиметров ртутного столба, а это почти на 20 единиц ниже нормы, что в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — подчеркнул синоптик.