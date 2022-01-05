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7 минут назад

В Москву пришел циклон «Аннет»

Циклон «Аннет» принес в Москву 5 января мощный снегопад, за время которого на столицу выпало 20% месячной нормы осадков. Как рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram, поздним вечером в городе ожидается потепление, которое может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В Москву пришел циклон «Аннет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Показания барометров рухнут к 18 часам до 728 миллиметров ртутного столба, а это почти на 20 единиц ниже нормы, что в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — подчеркнул синоптик.

Высота снежного покрова за снегопад выросла на 4 см — с 26 до 30 см. Такие сугробы на треть превышают норму первой декады месяца. Поздним вечером температура устремится к нулевой отметке, что также выше нормы на 2-4 градуса.

Синоптик предупредил москвичей о «завершении зимы» к февралю

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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