МЧС обратилось с экстренным предупреждением к москвичам

МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение о метели, снегопаде и гололедице в столице. Непогода придет в город уже в полдень, 5 января. Об этом сообщает сайт столичного управления МЧС.
«С 12.00 до 20.00 05 января в г. Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 м/с», - сказано в сообщении.
Спасатели порекомендовали гостям и жителям столицы держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и перестроений, парковаться вдали от деревьев.
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