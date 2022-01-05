Каток с буграми в центре Москвы перезальют

В группе Facebook «Соседи.Пресня» одна из жительниц района пожаловалась на каток с буграми в центре Москвы.

Женщина уточнила, что спортивную коробку залили в Стрельбищенском переулке, у дома №10, и поинтересовалась, кто в данном случае может исправить ситуацию. Под постом подписчики паблика объяснили, что неровности на льду могли появиться из-за оттепели или из-за того, что каток заливали тонкими шлангами прямо по снегу.