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42 минуты назад

Число участников сайта «Мосволонтёр» возросло до 130 тысяч

На сайте столичного ресурсного центра «Мосволонтёр» зарегистрированы более 130 тыс. добровольцев, из них более 110 тыс. человек присоединились в 2021 году.

Число участников сайта «Мосволонтер» возросло до 130 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как указывает издание, «Мосволонтёр» является крупнейшей добровольческой организацией Москвы, члены которой оказывают помощь и поддержку жителям города.

Членами центра являются студенты, школьники, педагоги, сотрудники НКО и т.д.

Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

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