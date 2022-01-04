Число участников сайта «Мосволонтер» возросло до 130 тысяч

На сайте столичного ресурсного центра «Мосволонтёр» зарегистрированы более 130 тыс. добровольцев, из них более 110 тыс. человек присоединились в 2021 году.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как указывает издание, «Мосволонтёр» является крупнейшей добровольческой организацией Москвы, члены которой оказывают помощь и поддержку жителям города.
Членами центра являются студенты, школьники, педагоги, сотрудники НКО и т.д.
Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.