В Москве наряженную елку выбросили из окна

Неизвестные выбросили из окна жилого дома искусственную наряженную елку. Видеозапись опубликовали в Telegram -канале «Москва 24».

Жительница Москвы в понедельник, 3 января, засняла на видео лежащее на снегу возле многоквартирного дома искусственное дерево. «У кого-то праздники уже закончились. Елка полетела из окна», — говорит автор ролика.