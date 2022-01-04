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1 час назад

Выставка «Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия» откроется в Пушкинском музее в феврале

Выставка о культуре Древнего Египта откроется в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в феврале 2022 года, посетители увидят более 400 экспонатов, связанных с погребальными практиками и культами. Об этом ранее сообщила пресс-служба музея.

Выставка «Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия» откроется в Пушкинском музее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые за 20 лет в ГМИИ пройдет полномасштабная выставка, посвященная культуре Древнего Египта, в центре которой находились представления о посмертном бытии. На выставке будет представлено более 400 экспонатов, связанных с погребальными практиками и заупокойными культами», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что большая часть артефактов будет представлена впервые. «Это все, что имеет отношение к «посмертной жизни» древних египтян: мумии и мумифицированные останки, саркофаги, погребальные пелены, фаюмские портреты и маски, произведения скульптуры и малой пластики, фрагменты гробничных рельефов, памятники декоративно-прикладного искусства», - рассказали в музее.

Уточняется, что выставка «Мумии древнего Египта. Искусство бессмертия» будет открыта к посещению с 28 февраля по 31 мая 2022 года.

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