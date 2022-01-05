В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
23 минуты назад

В Москве ожидаются резкое похолодание и скачок давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Москве в субботу, 8 января, произойдет резкое похолодание и скачок атмосферного давления.

В Москве ожидаются резкое похолодание и скачок давления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 января начинается интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 мм рт. ст., а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет от -14°C до -10°C, а днем — от -10°C до -5°C . Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов", — сказал синоптик.

По его словам, до конца новогодних каникул москвичей ожидает хорошая зимняя и комфортная погода. До этого стало известно, что в среду, 5 января, на Москву обрушится обширный северо-западный циклон, который принесет с собой заметное потепление и снегопад. Ранее руководитель

Гидрометцентра России рассказал, что в Москву 5-6 января придут оттепель, сильные осадки и ветер до 15 м/с. При этом он отметил, что рождественских морозов в Москве не стоит ждать. В ночь на 7 января в городе температура воздуха будет выше нормы на пять-семь градусов, в пределах 0 — -5°C.

Последние новости
Новости Москвы,Общество,Погода,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители