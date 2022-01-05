В Москве ожидаются резкое похолодание и скачок давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Москве в субботу, 8 января, произойдет резкое похолодание и скачок атмосферного давления.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"8 января начинается интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 мм рт. ст., а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет от -14°C до -10°C, а днем — от -10°C до -5°C . Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов", — сказал синоптик.

По его словам, до конца новогодних каникул москвичей ожидает хорошая зимняя и комфортная погода. До этого стало известно, что в среду, 5 января, на Москву обрушится обширный северо-западный циклон, который принесет с собой заметное потепление и снегопад. Ранее руководитель

Гидрометцентра России рассказал, что в Москву 5-6 января придут оттепель, сильные осадки и ветер до 15 м/с. При этом он отметил, что рождественских морозов в Москве не стоит ждать. В ночь на 7 января в городе температура воздуха будет выше нормы на пять-семь градусов, в пределах 0 — -5°C.