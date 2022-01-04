«Ночью они не безобразничают»: москвичей насмешила дворовая скульптура

Россияне увидели сексуальный подтекст в скульптуре, установленной в одном из районов Москвы. Снимок, на котором запечатлены танцующие балерина и солдат, опубликовали в группе «Гагаринский район» в Facebook.

Фото: Facebook Facebook

Дело в том, что рука партнера балерины при определенном ракурсе показалась пользователям сети похожей на эрегированный член.

«Главное — выбрать правильный ракурс», «Вот такая сильная любовь к балету», «Редкий случай, когда я стесняюсь комментировать», — написали юзеры.

Одна из подписчиц сообщества подметила, что композиция выглядит совершенно иначе в ночное время суток, когда подсвечена. «Ночью они не безобразничают», — уточнила она, приложив в доказательство фото.

Ранее россиянка поделилась историей молодого человека, чье лицо получила скульптура «Парень с книгой» на станции метро «Площадь Революции» в Москве. Пользователи сети высказали свое удивление и восхищение.