Собянин поздравил с днем рождения Зураба Церетели

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 88-летием народного художника СССР Зураба Церетели. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

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«Ваши замечательные произведения принесли Вам славу и признание в нашей стране и за рубежом. Возглавляя Академию художеств, Вы вносите большой вклад в популяризацию изобразительного искусства, развитие музейно-выставочного пространства Москвы и России», - написал мэр.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (сейчас - Тбилиси). В 1958 году он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и продолжил образование в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Также он обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

С конца 1960-х годов Зураб Константинович начал активно работать в области монументального искусства. Как художник-монументалист он оформил, например, парк «Ривьера» в Сочи, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в Ялте, станции Московского метрополитена «Трубная» и «Парк Победы». Среди наиболее известных скульптурных работ Церетели - монумент «Дружба навеки» в Москве, монумент «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке, монумент «Рождение нового человека» в Париже, скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» в Москве.

Всего за свою творческую карьеру Зураб Церетели создал более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. В разные годы состоялось более 40 персональных выставок художника. С 1997 года он является президентом Российской академии художеств. В 1999 году Зураб Константинович основал и возглавил Московский музей современного искусства.