В трех парках открылись инфоцентры

В новогодние праздники в Битцевском лесу, Кусково и пойме реки Яузы заработали информационные центры, в которых можно узнать о предстоящих мероприятиях по реабилитации этих природных территорий, а также оставить свои пожелания и предложения, сообщила пресс-служба департамента капремонта Москвы.

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«Перед тем, как приступить к работам по сохранению и восстановлению этих территорий, мы информируем жителей о мероприятиях, которые планируем провести. Для удобства горожан в каждом парке установлены специальные информационные павильоны, на базе которых мы проводим открытые встречи и общаемся с жителями. Главная задача павильонов – возможность обсудить на месте предлагаемые концептуальные решения. Любой желающий, во время работы инфоцентров, может прийти и задать интересующие его вопросы и высказать свои предложения и замечания, а если появились новые, то вернуться еще раз», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

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В лесопарке «Кусково» открылся центральный инфоцентр, он располагается по адресу: ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1. В скором времени такие павильоны планируется установить еще на Рассветной аллее около железнодорожной станции «Кусково» и в районе д. 2, стр. 30 на ул. Юности. Информационный центр, в котором можно узнать, что планируется сделать на двух участках в пойме реки Яузы, расположен в районе д. 13, корп. 1 по ул. Северодвинская. На территории «Битцевского леса» сейчас открыты три инфоточки на ул. Чертановская, вл. 66, корп. 2 и Красного Маяка, д. 22, корп.1, а также в Сумском проезде, вл. 18. В ближайшее время планируется установить дополнительные информационные павильоны по следующим адресам: Балаклавский проспект, д. 53а, Севастопольский просвет, д. 95б, Соловьиный проезд, д. 2/10 и на ул. Поляны (ориентир Куликовская ул., вл. 4).

Все инфоцентры сейчас работают в ежедневном режиме с 9 до 18 часов. В дальнейшем график может быть скорректирован в зависимости от количества посетителей.

В информационных центрах посетители могут ознакомиться с брошюрами, в которых представлены как общее описание запланированных мероприятий, так и отдельно взятых участков с иллюстрациями. Консультанты расскажут каждому о предлагаемых решениях, этапах и сроках проведения работ. Также можно изучить генеральный план объекта, а всем желающим раздадут буклеты с общим описанием планируемых работ. С помощью специальной формы обратной связи можно оставить свои предложения или замечания. Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в форме обратной связи, и дополнительную информацию им направят письменно.