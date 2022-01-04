Москвичи призвали остановить запуск фейерверков в городе

Женщина аргументировала это тем, что за несколько дней празднования Нового года в столице прозвучало множество громких залпов, пугающих животных. Соседи согласились с автором топика и отметили, что от шума страдают также и маленькие дети, которым тяжело спать. «Да и взрослые люди тоже хотят отдохнуть и поспать в тишине», «Дети маленькие, кстати, тоже в ужасе», «Это что! У меня дочь с новогодней ночи отказывается не только спать, но и даже днем выключать свет. До истерики», «И птицам! Подумайте уже и о других», — прокомментировали юзеры.