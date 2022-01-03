В Москву придет взрывное потепление

Жителям столичного региона следует готовиться к резким перепадам температуры, сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». В интервью RT синоптик предупредил о потеплении до 0 градусов в дневное время.

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«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных –11…–13 градусов до 0 днем», - сказал Шувалов.

В связи с этим на Москву и Подмосковье в среду и четверг обрушится мокрый снег, ожидаются метель, гололедица, снежные заносы.

Такая погода простоит пару дней, 7 и 8 января вернется холод. Придут морозы до 10 - 15 градусов.