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7 минут назад

Погода в Москве: столицу ждет взрывное потепление

Жителям столичного региона следует готовиться к резким перепадам температуры, сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». В интервью RT синоптик предупредил о потеплении до 0 градусов в дневное время.

В Москву придет взрывное потепление
Фото: ТАССТАСС

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных –11…–13 градусов до 0 днем», - сказал Шувалов.

В связи с этим на Москву и Подмосковье в среду и четверг обрушится мокрый снег, ожидаются метель, гололедица, снежные заносы.

Такая погода простоит пару дней, 7 и 8 января вернется холод. Придут морозы до 10 - 15 градусов.

Синоптик пообещал жителям Москвы преждевременную весну

Москва и Московская область в первый месяц 2022 года испытают и оттепель, и глубокое погружение в зиму. Все климатические события вместятся в первую неделю. Январь 2022 года во второй половине месяца обещает сохранить температурную стабильность, но погода будет редко радовать прояснением. Большой облачный циклон застрянет над центральными регионами до февраля.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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