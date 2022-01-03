В Москву придет взрывное потепление

Жителям столичного региона следует готовиться к резким перепадам температуры, сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». В интервью RT синоптик предупредил о потеплении до 0 градусов в дневное время.
«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных –11…–13 градусов до 0 днем», - сказал Шувалов.
В связи с этим на Москву и Подмосковье в среду и четверг обрушится мокрый снег, ожидаются метель, гололедица, снежные заносы.
Такая погода простоит пару дней, 7 и 8 января вернется холод. Придут морозы до 10 - 15 градусов.
Москва и Московская область в первый месяц 2022 года испытают и оттепель, и глубокое погружение в зиму. Все климатические события вместятся в первую неделю. Январь 2022 года во второй половине месяца обещает сохранить температурную стабильность, но погода будет редко радовать прояснением. Большой облачный циклон застрянет над центральными регионами до февраля.