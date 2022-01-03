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1 час назад

Москва увеличила экспорт мороженого на 72,7% в 2021 году

Москва в 2021 году увеличила в денежном выражении экспорт мороженого на 72,7%. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москва увеличила экспорт мороженого на 72,7%
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, по итогам трех кварталов 2021 года главным рынком сбыта московского мороженого стали США. Экспорт в эту страну увеличился до 19,66 миллиона долларов.

"Всего за девять месяцев этого года было экспортировано 15,94 тысячи тонн мороженого — на 65,3% больше, чем в январе ― сентябре 2020 года. В денежном выражении объем поставок вырос на 72,7% до 39,64 миллиона долларов", – приводятся в материале слова Прохорова.

Он уточнил, что ключевыми потребителями стали США, Казахстан, Канада, Китай и Белоруссия.

Всего московское мороженое экспортировали в 31 страну, а общий объем агропромышленного экспорта по итогам девяти месяцев увеличился на 10,9% и составил 2,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы с января по июль 2021 года составил 15,9 миллиарда долларов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общероссийском объеме экспорта по данному направлению доля Москвы превысила 27%.

Новости Москвы,Александр Прохоров,Правительство Москвы,
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