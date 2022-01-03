Танцующие лезгинку в центре Москвы в Новый год попали на видео

Встречающие Новый год на Манежной площади в центре Москвы станцевали лезгинку. Снятые очевидцами кадры размещены в Telegram-канале «Новости Москвы». На записи видно, как мужчина и женщина под всеобщее одобрение исполняют кавказский народный танец.

Ранее сообщалось, что огромная толпа собралась в новогоднюю ночь у закрытой Красной площади. По данным телеканала «360», очередь растянулась на несколько сотен метров. Многие из желавших отпраздновать наступление 2022 года в центре российской столицы были с детьми.